Ue: Consiglio Ue, prima giornata di lavori incentrata su migranti, Russia e legge Lgbtqi ungherese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della legge Lgbtiq ungherese non trova spazio nelle conclusioni, in quanto non originariamente prevista nell’ordine del giorno, ma di certo anima il dibattito fra i 27 capi di Stato e di governo. Il premier olandese Mark Rutte – noto per le sue posizioni intransigenti, emerse sia in sede di dibattito sul Recovery fund, sia sulla ripresa del dialogo con la Russia – ha parlato chiaramente di un’Ungheria che, continuando ad agire in tal senso, dovrebbe essere spinta a lasciare l’Unione europea. "Per essere forti e convincenti sulla scena internazionale, dobbiamo essere coerenti e garantire l'applicazione dello stato di diritto e dei diritti fondamentali che chiediamo agli altri di rispettare. La discriminazione, sia essa razziale, religiosa, basata sull'orientamento sessuale o altro, è incompatibile con i valori fondamentali dell'Ue”, ha detto invece il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, intervenendo ai lavori. La questione, insomma, resta aperta e l’Italia su questo fronte conta sulla capacità della Commissione europea di svolgere il suo ruolo di “guardiana” dei Trattati. Draghi, durante i lavori, ha ricordato che l'articolo 2 del Trattato Ue – quello relativo ai diritti umani – è legato alla storia di oppressione dei diritti umani che l'Europa ha avuto. "Questo Trattato, sottoscritto anche dall'Ungheria, è lo stesso che nomina la Commissione guardiana del trattato stesso", ha detto Draghi rivolgendosi al premier ungherese Viktor Orban. In questo contesto, "spetta alla Commissione stabilire se l'Ungheria viola o no il Trattato", ha aggiunto il presidente del Consiglio. (Beb)