Sardegna: proposta di legge, una moneta complementare per fornire nuovi strumenti di credito

- Anche Sardex, con uno dei suoi fondatori, Giuseppe Littera, è favorevole alla proposta di legge a firma Antonello Peru (Udc) che prevede strumenti innovativi per il credito sardo. E' quanto emerge dall'ultima audizione della commissione Bilancio, che si è tenuta ieri pomeriggio in consiglio regionale sotto la presidenza di Valerio De Giorgi. Accompagnato dall'economista Gianluca Cadeddu del Centro regionale di programmazione, il fondatore di Sardex ha illustrato la storia della moneta complementare non convertibile che "nata prima come strumento per la rete delle imprese, dei professionisti e delle partite iva e giunta oggi sino alle case dei consumatori, che possono anche loro essere parte del circuito". In dieci anni di operatività Sardex segna "un volume di scambi per 700 milioni di euro ma se si considera l'indotto il valore è ben superiore al miliardo di euro" al punto che il sistema Sardex ha contagiato positivamente altre regioni italiane, dove si affianca al mercato tradizionale del credito "con lo scopo di sfruttare tutto il potenziale produttivo di ogni impresa". (segue) (Rsc)