Sardegna: proposta di legge, una moneta complementare per fornire nuovi strumenti di credito (2)

- "In Sardegna siamo stati tra i primi in Italia e in Europa ad utilizzare la moneta complementare e l'audizione di Gabriele Littera di Sardex ne ha evidenziato le potenzialità – ha spiegato l'ideatore della proposta di legge, Antonello Peru -. Si può prevedere di destinare una parte del Fondo unico degli enti locali in moneta complementare per progetti e interventi specifici di politiche sociali, per la lotta alle povertà estreme ma anche per tirocini e borse di studio, per l'apprendistato e per la tutela dell'occupazione, ma anche per politiche di sviluppo locale. È un sistema che autoalimentandosi cresce ma soprattutto fa crescere le nostre imprese. Sono convinto che l'Aula saprà dotare la Sardegna di una legge all'altezza di questi obiettivi". (Rsc)