Giappone: Olimpiadi, l'imperatore preoccupato dal rischio pandemico

- L'imperatore del Giappone Naruhito avrebbe espresso la "preoccupazione" che le Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo, in programma dal 23 luglio, possano causare un nuovo aumento dei casi di coronavirus nel Giappone. Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia della Casa imperiale, Yasuhiko Nishimura, nella giornata di ieri, 24 giugno. "Sua maestà è molto preoccupata dell'attuale situazione epidemiologica legata alla Covid-19", ha dichiarato il funzionario. "Ritengo che (l'imperatore) sia preoccupato che (la conduzione delle Olimpiadi) possa portare ad un aumento dei contagi". Nishimura ha precisato di non essere stato messo personalmente a parte delle preoccupazioni dell'imperatore, ma di aver colto la sua preoccupazione tramite le loro interazioni quotidiane. Il portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato, ha sminuito le dichiarazioni del funzionario, sostenendo si tratti di "sue opinioni". "Mi riprometto di chiedere i dettagli all'Agenzia della Casa imperiale, ma come abbiamo già affermato, realizzeremo Giochi sicuri", ha affermato il portavoce. (segue) (Git)