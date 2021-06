Russia: Consiglio, sì a "dialogo selettivo" ma serve risposta coordinata contro azioni di Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, i 27 hanno nuovamente condannato “le limitazioni alle libertà fondamentali in Russia e la riduzione dello spazio per la società civile” e “sottolineato la necessità di contatti interpersonali e di un costante sostegno dell'Ue alla società civile russa, alle organizzazioni per i diritti umani e ai media indipendenti”. Secondo il Consiglio Ue, inoltre, è necessario confermare “una risposta ferma e coordinata dell'Ue e degli Stati membri a qualsiasi ulteriore attività nociva, illegale e destabilizzante della Russia, avvalendosi appieno di tutti gli strumenti a disposizione e garantendo il coordinamento con i partner. A tal fine, il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione e l'alto rappresentante a presentare ulteriori possibilità di misure restrittive, comprese sanzioni economiche”. (Beb)