Donbass: Consiglio Ue, Russia si impegni a garantire attuazione accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo invita la Russia ad assumere pienamente la propria responsabilità nel garantire l'attuazione integrale degli accordi di Minsk, relativi al conflitto nel Donbass. L’impegno russo nell’area orientale dell’Ucraina, secondo quanto si legge nelle conclusioni della prima giornata di lavori del Consiglio, viene indicata “quale condizione essenziale per qualsiasi cambiamento sostanziale nella posizione dell'Ue”. Il Consiglio europeo ribadisce “il suo pieno sostegno a tutti gli sforzi volti ad accertare la verità e le responsabilità e a ristabilire la giustizia per le vittime dell'abbattimento del volo MH17 (il volo Malaysian Airlines abbattuto il 17 luglio del 2014 mentre sorvolava il Donbass) e i loro familiari, e invita tutti gli Stati a fornire piena collaborazione nell'ambito del procedimento giudiziario in corso”, si legge inoltre nelle conclusioni. (Beb)