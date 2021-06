Usa-Cina: Biden, chiusura Apple Daily "un triste giorno per libertà media"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito la chiusura del quotidiano pro-democrazia di Hong Kong "Apple Daily" "un triste giorno per la libertà dei media", ed un segnale della "crescente repressione" da parte della Cina. In una nota diffusa ieri, in concomitanza con la chiusura del quotidiano, il presidente ha sollecitato Pechino a smettere di perseguire l'informazione indipendente, e a rilasciare giornalisti e dirigenti dei media attualmente agli arresti nella ex colonia britannica e altrove in Cina. "Le persone di Hong Kong hanno il diritto alla libertà di stampa. Pechino sta negando libertà fondamentali e aggredendo l'autonomia, le istituzioni e il processo democratico di Hong Kong, in spregio dei suoi obblighi internazionali", afferma la nota. Biden ha fatto riferimento ad "Apple Daily" come ad un "necessario bastione di giornalismo indipendente ad Hong Kong": "Tramite arresti, minacce, e l'imposizione di una Legge di sicurezza nazionale che criminalizza la libera espressione, Pechino ha insistito nell'impiegare la sua autorità per sopprimere i media indipendenti e silenziare le opinioni dissenzienti". La nota del presidente Usa conclude che gli Stati Uniti "non faranno mancare il loro sopporto al popolo di Hong Kong e a tutti quanti si ergono a difesa delle libertà fondamentali cui tutte le persone hanno diritto". (segue) (Nys)