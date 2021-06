Usa-Cina: Biden, chiusura Apple Daily "un triste giorno per libertà media" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti di Hong Kong hanno fatto la fila per acquistare ieri l’ultima edizione del quotidiano locale pro-democrazia “Apple Daily”, costretto a cessare l'attività a causa del blocco dei conti bancari imposto dalle autorità sulla base della Legge sulla sicurezza nazionale. Il quotidiano era stato fondato 26 anni fa. Come riferisce “Channel News Asia”, con un’ultima tiratura di un milione di copie in una città di 7,5 milioni di abitanti, la chiusura della testata rappresenta un colpo alla libertà di Hong Kong e accelera il processo di accentramento intrapreso da Pechino ai danni della ex colonia britannica. Il tabloid più popolare di Hong Kong ha sostenuto a lungo il movimento democratico della città, suscitando critiche da parte della Repubblica popolare. Il proprietario Jimmy Lai, attualmente in carcere per aver partecipato a proteste per la democrazia, è stato tra i primi ad essere accusato ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore lo scorso anno. (segue) (Nys)