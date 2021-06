Usa-Cina: Biden, chiusura Apple Daily "un triste giorno per libertà media" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la testata "Apple Daily", anche "Next Weekly", il settimanale edito dalla società Next Digital di Jimmy Lai a Hong Kong, cesserà le sue attività. Lo ha annunciato mercoledì 23 giugno il gruppo editoriale, dopo che cinque dirigenti di "Apple Daily" e della società madre Next Digital sono stati arrestati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Nei giorni scorsi, il capo dell'amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, ha motivato gli arresti sostenendo che "non hanno nulla a che vedere con la limitazione della libertà di stampa", bensì sono "le conseguenze di chi ha violato la legge sulla sicurezza nazionale" imposta da Pechino. L'annuncio di "Next Weekly" segue quello di "Apple Daily", edito dalla stessa Next Digital, chiuderà le attività sabato prossimo a seguito degli arresti effettuati all'interno della redazione la scorsa settimana e del congelamento dei conti correnti bancari della testata. (segue) (Nys)