Usa-Cina: Biden, chiusura Apple Daily "un triste giorno per libertà media" (4)

- Il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha fatto sapere che la chiusura delle operazioni di "Apple Daily" mostra chiaramente come la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino venga utilizzata per soffocare la libertà di stampa e il pluralismo dei media, essenziali per qualsiasi società aperta e libera. L'Unione europea ricorda anche che queste libertà sono sancite dalla Legge fondamentale e che la Cina ha assunto impegni internazionali ai sensi della Legge fondamentale di Hong Kong e della Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 a rispettare l'alto grado di autonomia e i diritti e le libertà di Hong Kong, compresa la libertà della stampa. Tutti i diritti sanciti dalla Legge fondamentale in base al principio "Un paese, due sistemi" dovrebbero essere pienamente protetti e ripristinati. (segue) (Nys)