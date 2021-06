Usa-Cina: Biden, chiusura Apple Daily "un triste giorno per libertà media" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dirigenti e i giornalisti di "Apple Daily" arrestati dovranno rispondere dell’accusa di collusione con potenze straniere in base alla nuova Legge sulla sicurezza nazionale, imposta da Pechino la scorsa estate e che secondo i critici è tesa a reprimere ogni forma di dissenso all’interno del territorio di Hong Kong. Al direttore capo Ryan Law e all’amministratore delegato di Next Digital, Cheung Kim-hung, i giudici hanno negato la libertà su cauzione: i due sono accusati di aver sollecitato sanzioni internazionali contro Hong Kong. Il riferimento è a quanto avvenuto lo scorso anno, quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni su funzionari di Hong Kong e della Cina per la stretta contro le libertà nell’ex colonia britannica. Jimmy Lai è già stato convocato lo scorso anno a 20 mesi di carcere per aver partecipato a “manifestazioni illegali”. Ora dovrà rispondere anche di violazioni alla sicurezza nazionale, rischiando pene fino all’ergastolo. (segue) (Nys)