Etiopia: Consiglio Ue condanna atrocità nel Tigrè, positivo avvio indagini

- Il Consiglio europeo condanna le atrocità, le violenze sessuali ed etniche e le altre violazioni dei diritti umani attualmente perpetrate nella regione etiope del Tigrè e accoglie con favore le indagini in corso per garantire accertamento delle responsabilità e giustizia. È quanto si legge nelle conclusioni adottate al termine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. I 27 Paesi membri chiedono “l'immediata cessazione delle ostilità, un accesso umanitario senza ostacoli a tutte le zone e il ritiro immediato delle forze eritree”. Inoltre, si ribadisce “l’impegno a sostegno dell'Etiopia nella messa in atto di riforme democratiche e sforzi di riconciliazione”. (Beb)