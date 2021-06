Messico: Banca centrale aumenta tasso di sconto dopo dati inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Città del Messico, 24 giu - La Banca centrale del Messico (Banxico) ha decretato giovedì un aumento di un quarto di punto del tasso ufficiale di sconto, portandolo al 4,25 per cento. La decisione presa dal direttorio dell'istituzione monetaria segue la diffusione degli ultimi dati sull'inflazione, che nei primi 15 giorni di giugno ha segnato un incremento dello 0,34 per cento. Si tratta di un aumento che porta il tasso annuale di inflazione al di sopra del 6 per cento e oltre il tetto massimo del 4 per cento fissato da Banxico per il 2021. "Si è ritenuto necessario rafforzare la stretta monetaria con l'obiettivo di pregiudicare le aspettative di inflazione e di ottenere un aggiustamento ordinato dei prezzi relativi propiziando la convergenza verso il target di inflazione del 3 per cento", si legge in una nota diffusa da Banxico. L'ultima volta che la Banca centrale era intervenuta con un aumento del tasso di sconto risale al 20 dicembre del 2018. (segue) (Mec)