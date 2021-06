Usa: raggiunto accordo bipartisan per discussione legge su riforma polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre capi negoziatori incaricati dai due partito del Congresso statunitense di discutere un pacchetto di riforma della polizia hanno annunciato di aver raggiunto un accordo bipartisan per avviare una discussione sul tema. "Dopo mesi di lavoro in buona fede, abbiamo raggiunto un accordo su un quadro che affronta le principali questioni per la riforma bipartisan della polizia", si legge in una dichiarazione della deputata Karen Bass (democratica della California), del senatore Tim Scott (repubblicano della Carolina del Sud) e del senatore Cory Booker (democratico del New Jersey). “C'è ancora molto lavoro da fare sul resoconto finale e nulla è stato concordato fino a quando non sarà stato concordato tutto. Nelle prossime settimane non vediamo l'ora di continuare il nostro lavoro per arrivare ad una proposta mirata al traguardo". (segue) (Nys)