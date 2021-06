Venezuela: Covid, vicepresidente Rodriguez annuncia arrivo primo lotto vaccino cubano Abdala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delcy Rodriguez, vicepresidente del governo venezuelano di Nicolás Maduro, ha annunciato l'arrivo nel territorio nazionale del primo lotto del vaccino cubano Abdala, ancora in fase di approvazione ma avallato dalle organizzazioni internazionali, per far fronte alla pandemia di Covid-19. Si tratta di “un vaccino che ha un'efficacia del 92 per cento contro il Covid-19", ha spiegato Rodriguez. Abdala dovrebbe entrare nel programma di immunizzazione del governo venezuelano, anche se né le federazioni o società mediche venezuelane né organizzazioni internazionali come l'Organizzazione panamericana della sanità o l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lo hanno approvato. L’esponente dell’esecutivo ha riferito che è stato firmato un contratto per ricevere 12 milioni di dosi di Abdala, sottolineando che un "blocco imperialista" impedisce l'arrivo di vaccini al popolo venezuelano.(Vec)