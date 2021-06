Argentina: Msci retrocede Buenos Aires da "mercato emergente" a "indipendente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating dei mercati finanziari Morgan Stanley Capital International (Msci) ha declassato l'Argentina dalla categoria "mercato emergente" a quella di "mercato indipendente" (standalone market). E' quanto si legge nel "Rapporto sulla revisione della classificazione dei mercati 2021" dove si afferma che "il protrarsi dei rigidi controlli dei capitali" tuttora in vigore nel Paese "non è in linea con i criteri di accessibilità al mercato dell'Msci". "La prolungata permanenza" del denominato "lucchetto" (cepo) alla compravendita di divisa introdotto nel 2019 dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri per fare fronte alla svalutazione, e le forti restrizioni al rimpatrio degli utili delle società straniere imposte successivamente dal governo di Alberto Fernandez "hanno portato alla modifica della classificazione dell'indice Msci-Argentina da mercato emergente a mercato indipendente", si legge nel documento. (segue) (Abu)