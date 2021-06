Argentina: Msci retrocede Buenos Aires da "mercato emergente" a "indipendente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il declassamento di due categorie in un solo colpo è maggiore a quello previsto dagli analisti di mercato, che si aspettavano piuttosto una retrocessione dell'Argentina a "mercato di frontiera". Il grado "indipendente" equivale a quello di paesi come Jamaica, Panama, Bosnia, Bulgaria, Malta, Ucraina, Libano e Palestina. Secondo esperti citati dal quotidiano specializzato "Ambito", la decisione dell'Msci rischia di "isolare" ulteriormente l'Argentina dal sistema finanziario internazionale. La decisione dell'Msci "non fa altro che accelerare e confermare il deterioramento del valore degli asset argentini, il cui cambio di tendenza è possibile solo con riforme strutturali e segnali decisi a favore degli investimenti e capitale privato", ha dichiarato il direttore di "Interfinance", Marcelo Morales. Lo stesso Morales prevede un impatto negativo sui mercati che pure avevano preventivato un declassamento minore. (segue) (Abu)