Usa: Biden su edificio crollato Miami, pronti a mobilitare risorse federali

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che l’amministrazione è pronta a mobilitare risorse federali per le operazioni in corso a Miami, in Florida, dove un condominio alle porte della città è crollato rovinosamente la scorsa notte. Il bilancio delle persone non ancora ritrovate è appena salito da 51 a 99 unità, stando a quanto riportato dai media Usa che citano autorità locali. "Siamo pronti a mobilitare le risorse federali”, ha detto Biden, sottolineando di essere in costante contatto con i soccorritori per aggiornamenti sulla situazione.(Nys)