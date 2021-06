Usa-Francia: Blinken arrivato a Parigi, “felice di visitare il nostro più antico alleato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato a Parigi, seconda tappa del tour europeo che lo ha già condotto a Berlino – dove ha preso parte alla seconda conferenza internazionale sulla Libia organizzata nella capitale tedesca – e che lo porterà nei prossimi giorni a Roma, in Vaticano, a Matera e a Bari. Lo ha reso noto lo stesso Blinken con un messaggio su Twitter, dicendosi “molto felice di tornare a Parigi e di incontrare il nostro più antico alleato”. Il capo della diplomazia di Washington ha quindi aggiunto: “Gli Stati Uniti contano sulla Francia come un partner stretto sin dalla fondazione del nostro Paese”. Blinken, nato a New York nel 1962, ha vissuto per un lungo periodo a Parigi dopo la separazione dei suoi genitori. Per questo motivo parla perfettamente francese, anche se è tornato negli Usa per gli studi universitari a Harvard e alla Columbia.(Nys)