Medio Oriente: da Usa “profondo turbamento” per morte attivista palestinese Banat

- Gli Stati Uniti sono “profondamente turbati” per la morte dell'attivista palestinese Nizar Banat e per le informazioni sulle circostanze della sua morte. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità. Esortiamo l'Autorità palestinese (Anp) a condurre un'indagine approfondita e trasparente e ad assicurare la piena responsabilità in questo caso. Siamo seriamente preoccupati per le restrizioni dell'Autorità palestinese all'esercizio della libertà di espressione da parte dei palestinesi e per le molestie agli attivisti e alle organizzazioni della società civile”, conclude la relativa nota ufficiale. Fortemente critico nei confronti dell’Anp, candidato alle elezioni parlamentari annullate all'inizio di quest'anno, Banat è morto dopo che le forze di sicurezza palestinesi lo hanno arrestato e picchiato nelle scorse ore.(Nys)