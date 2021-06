Ue-Russia: Draghi, non tagliare comunicazioni, Italia sostiene proposta franco-tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non deve tagliare tutti i canali di comunicazione con la Russia e l'Italia è disponibile a sostenere la proposta di Francia e Germania di revisione dei formati d'incontro con Mosca. E' questa, a quanto si apprende a Bruxelles, la posizione dell'Italia al Consiglio europeo. Il primo ministro, Mario Draghi, intervenendo al Vertice con i Ventisette capi di Stato e di governo dell'Unione europea durante la discussione sulle relazioni con Mosca, nel corso della cena, ha affrontato il tema dei diritti umani, ricordando anche il caso dell'oppositore russo, Aleksej Navalnyj. Il premier ha, però, anche sottolineato che la Russia resta un interlocutore inevitabile data la collocazione geografica del Paese e il suo peso a livello mondiale e regionale. "La posizione europea deve rimanere unita e ferma nei confronti della Russia", ha detto Draghi. Il premier ha sottolineato la necessità di cooperare dove possibile, ma anche di mantenere una posizione di fermezza e franchezza su temi come la violazione dei diritti, le limitazioni delle libertà e le interferenze nel funzionamento delle istituzioni democratiche. Infine, il premier ha chiesto di non tagliare tutti i canali di comunicazione con Mosca e ha dato la disponibilità dell'Italia a sostenere la proposta franco-tedesca di revisione dei formati d'incontro con Mosca. (Beb)