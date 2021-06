Bielorussia: Blinken, positive nuove sanzioni Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo, si legge in una nota ufficiale di Bruxelles, ha introdotto oggi nuove misure restrittive nei confronti del regime bielorusso per rispondere all'escalation di gravi violazioni dei diritti umani nel Paese e alla repressione violenta della società civile, dell'opposizione democratica e dei giornalisti, nonché all'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk il 23 maggio 2021 e la relativa detenzione del giornalista Roman Pratasevich e di Sofia Sapega. Le nuove sanzioni economiche mirate includono il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente a chiunque in Bielorussia apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente all'uso nel monitoraggio o intercettazione di Internet e delle comunicazioni telefoniche e beni a duplice uso e tecnologie per uso militare. (segue) (Nys)