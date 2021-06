Bielorussia: Blinken, positive nuove sanzioni Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di prodotti petroliferi, cloruro di potassio e beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, invece, viene limitato. Inoltre, l'accesso ai mercati dei capitali dell'Ue è limitato ed è vietato fornire assicurazioni e riassicurazioni al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici bielorussi. Infine, la Banca europea per gli investimenti sospenderà ogni erogazione o pagamento nell'ambito di eventuali accordi esistenti in relazione a progetti nel settore pubblico e di eventuali Contratti di servizio di assistenza tecnica esistenti. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a intraprendere azioni per limitare il coinvolgimento in Bielorussia delle banche multilaterali di sviluppo di cui sono membri. (Nys)