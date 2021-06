Usa: Fed promuove lo stato di salute delle 23 principali banche del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve statunitense (Fed) ha riconosciuto alle grandi banche statunitensi un buono stato di salute, nel momento in cui gli istituti di credito riemergono dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus. Lo scrive il "Wall Street Journal", precisando che tutte le 23 banche più grandi del Paese sono abbastanza in salute da resistere a un'eventuale catastrofe economica improvvisa. Il verdetto della Fed, risultato degli ultimi stress test, apre agli istituti di credito la possibilità di iniziare a pagare dividendi agli investitori e per il riacquisto di azioni proprie. L'istituzione bancaria federale ha inoltre annunciato che rimuoverà tutte le restrizioni legate alla pandemia di coronavirus imposte al settore lo scorso anno. Gli stress test misurano la capacità delle banche di mantenere forti livelli di capitale e continuare a concedere prestiti alle imprese e alle famiglie durante una grave recessione. Nello scenario peggiore, caratterizzato da una grave crisi globale in cui gli Stati Uniti vedono una disoccupazione a due cifre, le 23 grandi banche perderebbero collettivamente più di 470 miliardi di dollari. I loro coefficienti patrimoniali scenderebbero al 10,6 per cento, ancora più del doppio dei loro requisiti minimi. La Fed in genere esegue questo tipo di test una volta ogni anno, ma lo scorso autunno ha aggiunto un secondo test per tenere conto degli stress legati alla pandemia di Covid-19.(Nys)