Turchia: conclusioni Consiglio, sostenere riduzione escalation, preoccupazione su diritti

- Adottate dai Ventisette le conclusioni che riguardano le relazioni con la Turchia. Il Consiglio europeo, infatti, è tornato sulla situazione nel Mediterraneo orientale e sulle relazioni dell'Unione europea con la Turchia e ha ricordato "l'interesse strategico dell'Unione europea per un ambiente stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale e per lo sviluppo di una relazione cooperativa e reciprocamente vantaggiosa con la Turchia". Il Consiglio si compiace della riduzione dell'escalation nel Mediterraneo orientale, che deve essere sostenuta, e ribadisce "la disponibilità dell'Ue ad impegnarsi con la Turchia in un processo graduale, proporzionato e reversibile per rafforzare la cooperazione in una serie di settori di interesse comune, fatte salve le condizioni stabilite in marzo e nelle precedenti conclusioni del Consiglio europeo". In linea con tale quadro, il Consiglio prende atto dell'inizio dei lavori a livello tecnico verso un mandato per la modernizzazione dell'unione doganale Ue-Turchia e ricorda la necessità di affrontare le attuali difficoltà nell'attuazione dell'unione doganale, garantendone l'applicazione effettiva a tutti gli Stati membri. Tale mandato può essere adottato dal Consiglio fatti salvi ulteriori orientamenti del Consiglio europeo. (segue) (Beb)