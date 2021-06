Turchia: conclusioni Consiglio, sostenere riduzione escalation, preoccupazione su diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio prende inoltre atto dei lavori preparatori per dialoghi ad alto livello con la Turchia su questioni di reciproco interesse, quali l'immigrazione, la salute pubblica, il clima, l'antiterrorismo e le questioni regionali. Invita la Commissione a presentare senza indugio proposte formali per la prosecuzione del finanziamento dei rifugiati siriani e delle comunità di accoglienza in Turchia, Giordania, Libano e in altre parti della regione, in linea con la dichiarazione dei membri Consiglio del marzo 2021 e nel contesto della politica migratoria globale dell'Ue", si legge nelle conclusioni. "Il Consiglio europeo ricorda le sue precedenti conclusioni e resta pienamente impegnato a una soluzione globale del problema di Cipro sulla base di una federazione bicomunale e bizonale con uguaglianza politica, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sottolinea l'importanza dello status di Varosha e chiede il pieno rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 550, 789 e 1251", continuano le conclusioni. (segue) (Beb)