Usa: vicesegretario di Stato Sherman incontra "omologo" venezuelano Borges

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il commissario per le relazioni internazionali del governo provvisorio venezuelano Julio Borges, considerato il "ministro degli Esteri" dell’esecutivo ad interim di Juan Guaidò. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno sottolineato l'urgente necessità di negoziati globali e a tempo determinato, guidati dal Venezuela, per ripristinare la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Venezuela attraverso elezioni locali, parlamentari e presidenziali libere ed eque. Il vicesegretario ha inoltre riaffermato che gli Stati Uniti continueranno a coordinarsi con i partner internazionali e con i venezuelani per sostenere gli sforzi volti a soddisfare i bisogni umanitari del popolo venezuelano. (Nys)