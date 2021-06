Panama: autorità marittima rinnova concessione porto con la Panama Ports Company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Marittima di Panama (Amp) ha prorogato il contratto per la concessione della gestione del porto alla Panama Ports Company (Ppc). Secondo quanto riferito dal quotidiano "La Estrella" il concessionario destinerà alle casse dello Stato "un contributo" di 165 milioni di dollari che contribuirà alla ripresa economica. In base a quanto stimato dall'Amp, la Ppc contribuirà, inoltre, con circa 800 milioni di dollari nei prossimi 25 anni grazie alle tariffe per movimentazione container e attracco. Oltre a questi, il concessionario dovrà pagare allo stato un contributo minimo di 7 milioni all'anno.(Mec)