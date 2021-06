Usa: McConnell, sul piano per le infrastrutture Biden cede alle pressioni della sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha dichiarato che non firmerà un pacchetto bipartisan ridotto a meno che il Congresso non approvi anche il suo ambizioso programma di spesa sociale in un pacchetto di riconciliazione, che probabilmente dovrebbe passare con i soli voti democratici. McConnell ha accusato Biden di aver tradito il sostegno che aveva mostrato per il quadro infrastrutturale bipartisan del Senato solo poche ore prima. "Ti fa quasi girare la testa", ha affermato ironicamente McConnell in aula. "Prima uno slancio bipartisan e poi un ultimatum da parte della vostra base di sinistra. Non ho dubbi che il presidente sia sottoposto a enormi pressioni da parte di alcuni a sinistra che gli forniscono una lunga lista di richieste radicali sul clima", ha aggiunto il leader repubblicano, riprendendo l’accusa – mossa più volte a Biden dai conservatori – di voler inserire nel piano anche voci e interventi considerati sconnessi dal dossier infrastrutture. (Nys)