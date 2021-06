Ungheria: Draghi, Commissione è guardiana Trattati e deciderà su violazione articolo 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Trattato dell'Unione europea che all'articolo 2 parla di diritti umani è lo stesso che nomina la Commissione europea quale guardiana dei Trattati: spetta all'esecutivo europeo decidere se Budapest stia commettendo o meno violazioni. Lo ha sostenuto il premier Mario Draghi intervenendo al Consiglio europeo durante la discussione sui diritti della comunità Lgbti. A quanto si apprende, Draghi ha ringraziato il premier lussemburghese, Xavier Bettel, per il suo intervento e ha ricordato che il motivo dell'articolo 2 del Trattato Ue è legato alla storia di oppressione dei diritti umani che l'Europa ha avuto. "Guarda che questo Trattato, sottoscritto anche dall'Ungheria, è lo stesso che nomina la Commissione guardiana del trattato stesso", ha detto Draghi rivolgendosi al premier ungherese Viktor Orban. In questo contesto, "spetta alla Commissione stabilire se l'Ungheria viola o no il Trattato", ha aggiunto. (Beb)