Bielorussia: Blinken, positive nuove sanzioni Ue

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha salutato positivamente l’imposizione da parte dell’Unione europea di nuove sanzioni economiche contro le autorità della Bielorussia. “Gli Stati Uniti accolgono l'annuncio da parte del Consiglio europeo di sanzioni economiche mirate contro il regime in Bielorussia. Siamo con i nostri partner nel chiedere responsabilità per le continue violazioni dei diritti umani e per l'incidente Ryanair del 23 maggio”, ha affermato il capo della diplomazia di Washington in un messaggio su Twitter, in riferimento dirottamento aereo del mese scorso messo in atto dalle autorità di Minsk per arrestare il dissidente bielorusso Roman Protasevich. (segue) (Nys)