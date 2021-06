Usa: Trump difende Giuliani, contro di lui caccia alle streghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso l’ex sindaco di New York e suo avvocato personale, Rudy Giuliani, definendo “una caccia alle streghe” la decisione del tribunale della Grande Mela di sospenderlo dall'esercizio della professione forense. Giuliani, infatti, è accusato di aver rilasciato false dichiarazioni durante la battaglia legale volta a ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali. L’ex primo cittadino di New York è stato tra i più convinti sostenitori della tesi di Trump secondo cui le elezioni del 3 novembre scorso, vinte dal presidente in carica Joe Biden, sarebbero state macchiate da brogli. In una nota ufficiale, Trump ha definito Giuliani "l'Eliot Ness della sua generazione", con riferimento a uno dei protagonisti del film del 1987 "Gli intoccabili", di Brian De Palma, ispirato alla storia vera di uno dei funzionari del Tesoro Usa che riuscirono, nella Chicago degli anni trenta, a incastrare il boss mafioso Al Capone per evasione fiscale. Giuliani, quando serviva come procuratore a New York, lavorò duramente nella lotta alla mafia, collaborando in alcune operazioni internazionali con il giudice italiano Giovanni Falcone. “Uno dei grandi della lotta al crimine del paese, e guardate cosa gli fa la sinistra radicale”, ha aggiunto Trump a difesa dell’avvocato.(Nys)