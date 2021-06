Colombia: Nicolas Rodriguez "Gabino" lascia la guida della guerriglia Eln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln), Nicolas Rodriguez, alias Gabino, ha annunciato le sue dimissioni dalla guida della guerriglia. "Gabino", che si trova attualmente a Cuba e sul quale pende una richiesta di estradizione della giustizia della Colombia, ha spiegato attraverso una nota che è obbligato a proseguire le cure mediche iniziate a L'Avana nel 2018 e che tale circostanza lo obbliga a "presentare le dimissioni come primo comandante dell'Eln". "L'Eln ed il popolo colombiano possono continuare a contare sul mio impegno nella lotta per una Colombia in pace e con giustizia sociale", ha aggiunto Rodriguez, che ha quindi affermato che rimane "disposto come membro rappresentante dell'Eln a proseguire la sua partecipazione ai negoziati di pace" iniziati nel 2018. L'organizzazione, fondata da sacerdoti cattolici radicali, è tra i principali protagonisti del conflitto interno che attraversa la Colombia dal 1964 e, dal momento in cui le Farc hanno sottoscritto l'accordo di pace definitivo con Bogotà, è di fatto la rete militare armata più potente del paese. (segue) (Mec)