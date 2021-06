Perù: Osa, processo di revisione dei ricorsi "nel rispetto della legge" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proclamazione del vincitore delle elezioni presidenziali in Perù aveva subito oggi una nuova battuta d'arresto dopo che il Jne, organo di secondo grado della giustizia elettorale, aveva respinto i primi ricorsi di invalidità presentati da Keiko Fujimori, la candidata conservatrice che al termine dello scrutinio ufficiale accusava un ritardo di circa 40mila voti sull'esponente della sinistra Pedro Castillo. La decisione era stata contestata infatti dal giudice Cordova, rappresentante del Pubblico ministero nel Jne, che poco dopo presentava dimissioni "irrevocabili" dall'incarico. Secondo Arce l'autorità elettorale ha lavorato in maniera "chiaramente parziale", e per questo motivo lo stesso giudice ha comunicato di voler uscire dal Jne per non permettere che il suo voto possa "convalidare false delibere costituzionali". Il plenum del Jne ha risposto avviando "una valutazione legale" della richiesta di dimissioni. (segue) (Brb)