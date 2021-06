Argentina: Msci retrocede Buenos Aires da "mercato emergente" a "indipendente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La permanenza di forti controlli al mercato dei capitali e in particolare di quello in moneta straniera, deriva dalla persistente fragilità che ha caratterizzato le finanze dello Stato argentino nell'ultimo decennio. Tale fragilità si è acuita ulteriormente con la crisi del debito del 2018 che obbligò il governo Macri a ricorrere all'ausilio del Fondo monetario internazionale (Fmi). L'accordo raggiunto con l'organismo multilaterale guidato allora da Christine Lagarde fu per un prestito di tipo stand-by da 54 miliardi di dollari, in assoluto il più grande mai elargito dall'Fmi. Il programma non fu sufficiente tuttavia a risollevare le sorti delle finanze argentine né a rafforzare la moneta locale a fronte dei forti movimenti speculativi dei mercati. Nel settembre del 2019, quando mancavano pochi mesi all'insediamento di Alberto Fernandez, il presidente Macri dovette quindi annunciare suo malgrado il ritorno delle restrizioni al mercato dei capitali, e in particolare alla compravendita di divisa. (Abu)