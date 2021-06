Afghanistan: Biden, chi ha aiutato gli Usa non sarà lasciato indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che “coloro che hanno aiutato gli Usa in Afghanistan non saranno lasciati indietro". L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini a proposito del possibile trasferimento negli Usa – o comunque fuori dall’Afghanistan - di traduttori, interpreti, mediatori culturali e il resto del personale civile che ha collaborato con le Forze armate statunitensi in questi anni.(Nys)