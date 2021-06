Turchia: conclusioni Consiglio, sostenere riduzione escalation, preoccupazione su diritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio deplora che "l'incontro informale di Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite non abbia spianato la strada per la ripresa delle trattative formali. L'Unione europea continuerà a svolgere un ruolo attivo nel sostenere il processo". Inoltre, "lo stato di diritto e i diritti fondamentali in Turchia rimangono una preoccupazione fondamentale. La messa all'indice dei partiti politici, dei difensori dei diritti umani e dei media rappresenta una grave lesione per i diritti umani e va contro gli obblighi della Turchia di rispettare la democrazia, lo stato di diritto ei diritti delle donne. Il dialogo su tali questioni resta parte integrante delle relazioni Ue-Turchia", aggiungono le conclusioni. "In linea con l'interesse condiviso dell'Ue e della Turchia per la pace e la stabilità regionali, il Consiglio europeo si aspetta che la Turchia e tutti gli attori contribuiscano positivamente alla risoluzione delle crisi regionali. Il Consiglio europeo resterà al corrente della questione", conclude il testo. (Beb)