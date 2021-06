Perù: Osa, processo di revisione dei ricorsi "nel rispetto della legge" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo, si legge in una nota pubblicata sul profilo twitter del Jne, è quello di "adottare misure immediate a salvaguardia della democrazie, per evitare ricadute sul completamento del processo elettorale". Un processo, sottolinea in modo netto il Jne, "sul quale non esiste nessuna prova di frode attribuibile agli organismi elettorali". "E' per questo che chiamiamo la società in generale ed appoggiare i principi democratici del nostro Paese", prosegue il messaggio. Arce ha chiesto al collegio di accettare le dimissioni e chiedere al procuratore generale della nazione, Zoraida Avalos, di nominare un sostituto. La decisione del Jne non potrà prescindere dalla norma che impedisce ai membri di dimettersi prima che siano compiute le procedure elettorali e non sia dichiarato ufficialmente un vincitore. (segue) (Brb)