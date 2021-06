Perù: Osa, processo di revisione dei ricorsi "nel rispetto della legge" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica si nutre di altri elementi. Arce ha attaccato il presidente del Jne, Jorge Salas, destinatario della lettera di dimissioni, per le denunce presentate contro il suo operato, prova di "discutibili intenzioni" sui risultati elettorali. "Le denunce di una presunta frode, così come la mancanza di trasparenza e l'assenza di disposizioni da parte del presidente del Jne, Jorge Salas Arena, per trovare la verità elettorale, evidenziano discutibili intenzioni di decidere il destino della nostra nazione, sovrapponendo i formalismi sulla giustizia e la verità elettorale". Il magistrato dimissionario è a sua volta sotto inchiesta per il presunto coinvolgimento nello scandalo "colletti bianchi", uno dei tanti fascicoli aperti dalla procura anti corruzione nel Paese andino. (segue) (Brb)