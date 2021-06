Perù: Osa, processo di revisione dei ricorsi "nel rispetto della legge" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo le speranze di Fujimori di annullare parte dei voti andati a Castillo e ribaltare l'esito del ballottaggio del 6 giugno, sembrano affievolirsi. Il Jne ha respinto i primi dieci ricorsi presentati dallo staff di Keiko, accogliendo e confermando le conclusioni cui erano arrivati i giudici di primo grado del Jurados Electorales Especiales (Jee). In precedenza, causando altra polemica, la corte aveva respinto la richiesta di Forza Popolare (Fp), il partito che sostiene la corsa presidenziale della candidata, di accedere alle liste di elettori che hanno esercitato il voto al ballottaggio. Fp ha accompagnato i ricorsi con la denuncia di un "elevato numero di verbali" che sarebbero stati oggetto di "falsificazione delle firme, sostituzione degli elettori nei seggi, scrutinio di schede senza criterio formale e materiale, così come l'alterazione dei risultati finali". Lo staff di Keiko ha inoltre detto di non scartare, in caso di mancato riconoscimento delle "frodi", di ricorrere a una consulenza internazionale che possa aiutare a far conoscere "la verità" sul voto. (segue) (Brb)