Rifiuti: Ama, revocato sciopero proclamato per lunedì 28, adesione a quello nazionale il 30

- A seguito della riapertura dei tavoli aziendali e di una ripresa del dialogo tra le parti, "le organizzazioni sindacali territoriali del comparto di Igiene Ambientale Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel hanno revocato lo sciopero che era stato indetto per l’intera giornata di lunedì 28 giugno". Lo rende noto, in un comunicato, Ama. "Le stesse organizzazioni sindacali e la Uiltrasporti - spiega Ama - hanno comunicato all’azienda la propria adesione allo sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale indetto per l’intera giornata di mercoledì 30 giugno. In base a quanto prescritto dalla legge 146/90 e dai relativi accordi sottoscritti con le organizzazionisindacali, Ama S.p.A. ha già attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili".(Com)