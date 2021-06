Covid: conclusioni Consiglio europeo, attenzione a varianti, bene vaccini e certificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo si compiace dei buoni progressi in materia di vaccinazione e del miglioramento generale della situazione epidemiologica, sottolineando nel contempo la necessità di proseguire gli sforzi di vaccinazione e di essere vigili e coordinati per quanto riguarda gli sviluppi, in particolare la comparsa e la diffusione di varianti. È quanto si legge nelle conclusioni dei Ventisette sulla parte di discussione dedicata al Covid e all'emergenza sanitaria. "Gli accordi raggiunti sul certificato digitale Covid dell'Ue e sulla revisione delle due raccomandazioni del Consiglio sui viaggi all'interno dell'Ue e sui viaggi non essenziali nell'Ue faciliteranno i viaggi transfrontalieri sicuri. Gli Stati membri li applicheranno in modo da garantire il pieno ritorno alla libera circolazione non appena la situazione della salute pubblica lo consentirà", si legge ancora. "Il Consiglio europeo riafferma l'impegno dell'Ue a favore della solidarietà internazionale in risposta alla pandemia. Il lavoro in corso per contribuire a promuovere la produzione globale di vaccini e l'accesso universale ad essi, in particolare attraverso Covax, dovrebbe essere portato avanti rapidamente", si legge ancora nelle conclusioni. (segue) (Beb)