Sanità: Ridley (Appg), Gates Foundation possibile concorrente di Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si vieta qualcosa che crea dipendenza si passa alla trasgressione, al mercato nero. E' quanto sta accadendo negli Stati Uniti con il 'vaping'". Lo ha detto Matt Ridley, vicepresidente di All-Party Parliamentary Group (Appg) sul "vaping" in occasione del dibattito in videoconferenza "L'impatto della Cop9 sui 'vaper'" organizzato da Institute of Economic Affairs - Iea (Istituto per gli Affari economici) di Londra. Nel Regno Unito "circa 10 anni fa abbiamo deciso di consentire il 'vaping' anche di incoraggiarlo, la nostra legislazione infatti afferma che non uccide le persone", ha spiegato. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "dovrebbe incoraggiare la sostituzione del fumo con il 'vaping'", ha continuato Ridley che ha poi messo in dubbio la competenza dell'Oms anche alla luce della gestione della pandemia di Covid-19. L'Oms ha sostenuto che i cambiamenti climatici sono la "'principale minaccia alla salute globale', un'affermazione che mostra che non sanno fare il loro lavoro. La gestione della pandemia ne è prova, hanno negato la trasmissione tra umani", ha rimarcato il parlamentare per poi esprimere dubbi sulla possibilità di riformare l'Oms. "Sono remote le prospettive di riforma a causa della politica", ma la si potrebbe mettere in competizione "passando per la Gates Foundation che ha fatto bene negli ultimi 20-30 anni". Quanto alla Cop9, "la Cop8 non ha cambiato il mondo non lo farà neanche la nove", ha concluso. (Rin)