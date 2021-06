Imprese: Generali ha completato con successo il collocamento del suo primo “Sustainability Bond”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurazioni Generali Spa (Generali) ha collocato nella giornata odierna un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza giugno 2032 (i Titoli), emesso in formato “sustainable” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il nuovo formato “sustainable” conferma la posizione di leadership di Generali in materia di sostenibilità. I proventi netti dei Titoli saranno utilizzati per finanziare/rifinanziare “Eligible Sustainability Projects”. Inoltre sarà effettuata una donazione pari a 50 mila euro a The Human Safety Net,- Onlus, la fondazione creata da Generali con l’obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini pari a 2,2 miliardi di euro, da più di 180 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/Sri. I termini dell’emissione dei Titoli sono i seguenti: emittente Assicurazioni Generali Spa; rating previsto per l’emissione “BBB-” di Fitch e “Baa3” di Moody's; importo 500.000.000 euro; data di lancio il 24 giugno 2021; data di regolamento il 30 giugno 2021 e data di scadenza il 30 giugno 2032. La cedola è di 1,713 per cento p.a. pagabile annualmente in via posticipata, mentre la data di stacco della prima cedola è fissata al 30 giugno 2022. Il prezzo di emissione è 100 per cento Isin dei Nuovi Titoli: XS2357754097, lo spread to Mid Swap all'1,55 per cento. La quotazione, segmento Professionale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo e Piattaforma LGX e mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (ExtraMOT Pro). Sempre secondo quanto riportato dalla nota, l’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 93 per cento degli ordini assegnati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 36 per cento dei Titoli è stato allocato a investitori francesi e del Benelux, il 29 per cento a investitori tedeschi e svizzeri e circa il 14 per cento a investitori italiani e spagnoli. (Com)