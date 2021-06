Paraguay: cinque familiari del presidente Abdo tra gli scomparsi dell'edificio crollato a Miami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul luogo del crollo, avvenuto avvenuto intorno alle due di questa notte, sono sopraggiunte oltre 80 unità di soccorso mentre i Vigili del fuoco hanno deviato la circolazione in direzione nord lungo Collins Avenue per agevolare il lavoro dei soccorritori. Il sindaco di Miami, Francis Suarez, ha espresso su Twitter le sue condoglianze alle famiglie colpite "da questa tragedia della nostra comunità" e ha ringraziato i servizi di Polizia ed i Vigili del fuoco di Miami per essere arrivati rapidamente sul luogo del crollo: "abbiamo inviato 10 unità di soccorso antincendio insieme a droni e unità K-9 per assistere nelle operazioni di ricerca e nel salvataggio", ha scritto il sindaco. Costruito nel 1981 a circa cinque miglia a nord di Miami Beach, l'edificio è noto come Champlain Towers ed ospita oltre 100 unità condominiali. Le cause del crollo non sono ancora note. (Abu)