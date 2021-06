© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa a "Embodying Pasolini", performance di e con Tilda Swinton e Olivier Saillard, nell'ambito del progetto Romaison. L'evento sarà trasmesso live streaming su www.romaison.it (ore 18)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti presenta la stagione estiva del Castello di Santa Severa che, da luglio a settembre, prevede un ricco calendario di eventi, grandi mostre e attività. Nel corso della conferenza stampa saranno presentate anche alcune importanti novità per il Castello di Santa Severa, a seguire sarà possibile visitare in anteprima la mostra 'Magnum on Set. Il racconto del cinema nelle immagini dei fotografi Magnum' e i lavori di restauro degli affreschi del Battistero di Santa Severa. Intervengono all'evento Albino Ruberti, capo di gabinetto della Regione Lazio; Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella; Rossella Zaccagnini della Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale; Flavio Enei, direttore del Polo Museale del Castello di Santa Severa e Alessandra Mauro, curatrice della mostra "Magnum on set. Il racconto del cinema nelle immagini dei fotografi Magnum" proposta da Contrasto.Castello di Santa Severa, SS1 Km 52, Santa Severa (ore 11) (segue) (Rer)