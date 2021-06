© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE/2- Il ministro della cultura, Dario Franceschini, il presidente e amministratore delegato gruppo Tod's Spa, Diego Della Valle e il direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, prenderanno parte a una conferenza stampa sul Colosseo.Anfiteatro Flavio, ingresso Arena sperone Stern lato via Labicana (ore 10:30)- Presentazione della terza edizione del Progetto Migranti: una partnership di 14 Fondazioni di origine bancaria e 9 organizzazioni del Terzo settore e Ong (tra cui Intersos, Caritas, Sant'Egidio, Rainbow for Africa, Sos Mediterranée), per consolidare i corridoi umanitari, sostenere l'assistenza sanitaria e giuridica dei migranti, supportare le attività di soccorso in mare. Evento trasmesso in streaming (ore 10:30) (segue) (Rer)