- VARIE/3- In occasione della Giornata mondiale contro la droga che ricorre sabato 26 giugno, il Dipartimento Dipendenze e Terzo settore di Fratelli d'Italia, guidato dalla deputata Maria Teresa Bellucci, insieme con Gioventù Nazionale e il presidente Fabio Roscani, organizza un flash mob sotto la sede del ministro delegato alle Politiche antidroga. Durante l'iniziativa verranno consegnate le proposte di lotta alla droga e alle dipendenze di Fratelli d'Italia al ministro Dadone.Roma, Largo Chigi davanti Galleria Alberto Sordi (ore 11:30)- Presentazione di "Un Atlante di arte nuova. Emilio Villa e l'Appia Antica", la mostra promossa dal Parco Archeologico dell'Appia Antica e nata da un'idea della casa editrice Electa. L'esposizione è curata da Nunzio Giustozzi così come il volume (con contributi di Manuel Barrese, Andrea Cortellessa, Giorgia Gastaldon, Bartolomeo Mazzotta) che ripercorre le vicende di quei pochi ma cruciali anni per autori destinati a dominare il panorama artistico italiano.Roma, complesso di Capo di Bove, via Appia Antica 222 (ore 11:30)- Chiusura dei lavori di "Buono", appuntamento organizzato e preparatorio di “Maker Faire Rome – The European Edition” (evento promosso dalla Camera di Commercio di Roma) e realizzato in collaborazione con il Santa Chiara Lab – Università di Siena. Partecipano, tra gli altri, Lorenzo Tagliavanti presidente Camera di commercio di Roma, Giorgio Marrapodi direttore generale Maeci, Luciano Mocci presidente Innova camera - Azienda speciale Cciaa Roma.Roma, spazio Rossellini, via della Vasca navale 58. Diretta streaming sul sito di Buono (ore 17) (Rer)