Migranti: da Draghi nulla da aggiungere a conclusioni Consiglio europeo

- Durante la discussione sull'immigrazione tra i Ventisette capi di Stato e di governo, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha chiesto per prima cosa al presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, se intendesse intervenire sul tema o se, invece, potessero essere approvate le conclusioni sul punto così come erano state predisposte. A quanto si apprende, il premier Draghi ha detto di non aver nulla da aggiungere, a meno che non ci fossero richieste di emendamenti. Per questo, la proposta delle conclusioni è stata approvata immediatamente. (Beb)