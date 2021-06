Argentina: Fmi giudica positivamente accordo con Club di Parigi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione argentina si basa essenzialmente sull'ammissione fatta a luglio del 2020 dall'ex consigliere del presidente Donald Trump ed attuale presidente della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), Mauricio Claver Carone, sulle pressioni esercitate dall'allora governo Usa di Donald Trump per far approvare il programma Stand By da 54 miliardi di dollari a favore dell'Argentina. Tali pressioni, ha ammesso Clarone in una presentazione presso il Consiglio cileno per le relazioni internazionali (Ccri), erano originate dalla volontà di aiutare il governo dell'ex presidente Mauricio Macri ed evitare il ritorno al potere del peronismo in Argentina. "I paesi europei erano contrari a dare il loro assenso quando decidemmo promuovere il programma di assistenza più grande della storia dell'Fmi perché non volevano aiutare l'Argentina dato che a loro non interessa l'emisfero occidentale", ha affermato Clarone. (segue) (Abu)